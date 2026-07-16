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В Гвинее-Бисау пообещали благоприятные условия работы российским компаниям

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти Гвинеи-Бисау подтвердили готовность обеспечивать благоприятные условия для работы российских компаний на своей территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.

"Сошлись во мнении, что несмотря на рост товарооборота за последний год, абсолютные цифры, конечно, не могут устраивать и не соответствуют потенциалу Республики Гвинея-Бисау. И поэтому нам важно не прекращать совместную работу по дальнейшему наращиванию экономического взаимодействия, - сказал Лавров. - В этих целях будем продвигать деловую кооперацию в таких областях, как освоение запасов минерального сырья, геологоразведка, энергетика, рыболовство".

"И в этом контексте бисайские друзья подтвердили готовность и далее обеспечивать благоприятные условия для работы российских компаний, включая компанию "Русал", которая активно осваивает гвинейский рынок, создает рабочие места и обеспечивает дополнительные поступления в государственный бюджет", - заявил российский министр.

Он отметил, что для "Русала" в африканской республике создание перерабатывающих мощностей представляет собой один из приоритетов работы компании.

"Во-вторых, "Русал" всячески способствует тому, чтобы происходила локализация производства, чтобы местные кадры осваивали необходимые специальности для того, чтобы добавленную стоимость производить в своей стране и одновременно обеспечивать вклад мощностей, которыми "Русал" обладает, в развитие и поддержание мирового рынка алюминия", - сказал Лавров.

Министр также сообщил, что глава МИД Гвинеи-Бисау "высказала идею дополнительно составить и подписать, обеспечить вступление в силу ряда законов, которые будут способствовать обеспечению гарантий для бизнес-деятельности, и которые будут упорядочивать другие сферы нашего взаимодействия".

"Одна из идей, которые госпожа министр выдвинула сегодня - подготовить российско-бисайский деловой форум", - заявил Лавров.

Гвинея-Бисау МИД Русал Сергей Лавров Фатумата Жау
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