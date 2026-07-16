Глава Совета судей запретил "отписки" по жалобам граждан на судей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета судей России Михаил Птицын исключил формальный подход Дисциплинарной комиссии Совета к жалобам граждан на проступки судей.

"Председателю Дисциплинарной комиссии дана содержательная установка исключить формальные ответы, так называемые отписки, на жалобы граждан", - сказал Птицын на семинаре-совещании с главами квалификационных коллегий судей субъектов РФ

По его словам, при рассмотрении обращений необходимо устанавливать все юридически значимые обстоятельства и "давать заявителю ясный, убедительный и исчерпывающий ответ по существу".

"Именно в этом выражается служение людям, на которое нас ориентирует председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов", - заключил глава Совета судей.