Многоквартирный дом загорелся во Владимире после попадания БПЛА

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пожар начался после попадания беспилотника в многоквартирый дом во Владимире, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"В результате попадания 1 БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Губернатор уточнил, что завершена ликвидация открытого горения, по предварительной информации, пострадавших нет.