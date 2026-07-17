"Транснефть" выплатит дивиденды за 2025 год в размере 204,17 руб. на акцию

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Росимущество РФ, единственный владелец голосующих акций, приняло решение распределить чистую прибыль ПАО "Транснефть" по результатам 2025 года в сумме 145,2 млрд рублей на дивиденды, направив в том числе 2,78 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщила компания.

В распоряжении компании оставлена чистая прибыль в 642 тыс. рублей.

Таким образом, на обыкновенные и привилегированные акции будет выплачено 204,17 рубля на акцию, всего почти 148 млрд рублей.

Право получить дивиденды имеют акционеры, зарегистрированные в реестре на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров.

"Транснефть" уточнила, что решение о выплате дивидендов было принято еще 30 июня, а в пятницу в компанию поступило соответствующее распоряжение. Поэтому реестр для получения дивидендов закроется уже в понедельник, 20 июля.

Дивидендная политика "Транснефти" предусматривает, что на выплаты акционерам направляется не менее 25% нормализованной чистой прибыли по МСФО. При этом последние годы эмитент, согласно распоряжению правительства, платит больше - 50% от данного показателя.

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2025 году составила 226,1 млрд рублей, таким образом, на выплату дивидендов направлено 65,5% чистой консолидированной прибыли.

Аналитики ожидали, что "Транснефть" направит на выплату дивидендов 186 руб. на акцию. По итогам 2024 года компания направила на выплаты акционерам 143,7 млрд рублей, или 198,25 рубля на акцию.

Уставный капитал "Транснефти" составляет 724 млн 934 тыс. 300 акций, из них обыкновенных - 569 млн 446 800 штук, привилегированных - 155 млн 487 500 штук.