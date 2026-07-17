МИД РФ осудил снос эстонскими властями памятника советским воинам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает снос эстонскими властями памятника на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии в деревне Йыгевесте, заявлен решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги.

"Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву, закрепляющему порядок обращения с телами погибших и воинскими захоронениями", - говорится в сообщении, размещённом в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что судьба останков советских солдат и офицеров неизвестна. "Никаких данных об их эксгумации и месте перезахоронения в публичном доступе нет. Потомки в неведении о том, где теперь лежат их деды и прадеды", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она заявила, что "в связи с этим заявлен решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России М. Юхтеги".