Военные РФ сообщили об ударах по пяти сухогрузам и резервуарам ГСМ в портах Украины

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня пятницы ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ; в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") Одесской области сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ", - объявило ведомство.

"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.