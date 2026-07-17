Что произошло за день: пятница, 17 июля

Механизм импортного демпфера распространят на дизель, на ЕГЭ впервые попытались получить подсказку ИИ, Москву ждет погода "как в пустыне"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ решило распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо. Это позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости.

- "Транснефть" выплатит дивиденды за 2025 год в размере 204,17 руб. на акцию - всего почти 148 млрд рублей.

- Верховный суд РФ инициировал антикоррупционный иск к и.о. главы Самарского облсуда и бывшему главе Тульского облсуда. Основанием стали выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.

- Россия решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания Дональда Трампа, который включил РФ в списков угроз выборам в США.

- Нефтяной танкер атакован недалеко от терминала КТК в Черном море. Nordic Zenith следовал для погрузки нефти на терминал Каспийского трубопроводного консорциума, он загорелся после двух ночных атак. По данным Bloomberg, огонь потушен, а стоянка судна класса Suezmax у терминала отменена.

- Впервые на ЕГЭ выявлена попытка использования искусственного интеллекта. В Рособрнадзоре рассказали, что за этим нарушением стояла фирма, которая разработала приложение с ИИ.

- Совфед одобрил закон об обязанности кредитных организаций раскрывать условия предоставления услуг, включая переводы через СБП.

- Погода "как в пустыне" прогнозируется в Московском регионе в выходные: в ночь на субботу ожидается +6...+8, а днем в воскресенье уже +28...+30. Однако со вторника, 21 июля, прогнозируются небольшое понижение температуры и дожди.