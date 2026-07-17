Период антифрод-охлаждения при переводе криптовалют для некоторых сделок составит 48 часов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о легализации оборота криптовалют в РФ, доработанный ко второму чтению, вводит для цифрового депозитария антифрод-охлаждение в 48 часов: перевод на сумму более 100 тыс. руб. на внешний кошелек и перевод на сумму более 300 тыс. руб. третьему лицу можно будет провести только через двое суток после получения распоряжения от клиента.

Законопроект (№1194918-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Цифровой депозитарий - новый вид профучастника, вводимый законопроектом. Он ведет учет криптовалюты клиентов на цифровых счетах и предоставляет доступ к адресам-идентификаторам, расчеты по сделкам между клиентом и обменником тоже пойдут только через него. Цифровым депозитарием сможет стать хозяйственное общество, созданное по российскому праву и включенное в реестр Банка России.

В первом чтении создание системы антифрода возлагалось только на организацию, осуществляющую обмен криптовалюты: она должна была проверять сделки на признаки, которые устанавливает ЦБ, при их выявлении отказывать в проведении операций и уведомлять клиента. Депозитарий в этом механизме не участвовал. Ко второму чтению режим распространяется как на обменники, так и на депозитарии.

Ответственность обменников

Обменник будет обязан отказать в операции, если данные клиента не совпадают с данными владельца цифрового счета, адреса-идентификатора, банковского счета или электронного средства платежа. Если он все же проведет такую операцию, то в течение 30 дней после обращения клиента возместит стоимость криптовалюты в рублях на дату сделки. Но только если у клиента есть постановление о возбуждении уголовного дела о хищении криптовалюты без его добровольного согласия.

Ответственность цифрового депозитария

Перевод на сумму более 100 тыс. руб. на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев в РФ, то есть за пределы российского контура, депозитарий сможет совершить не ранее чем через 48 часов после распоряжения клиента. Такая же отсрочка ждет перевод на сумму более 300 тыс. руб. в пользу третьего лица.

На практике выходит четыре ситуации. Вывод своей криптовалюты на свой внешний кошелек - задержка 48 часов при сумме свыше 100 тыс. руб. Вывод третьему лицу внутри контура - антифрод-задержка при сумме свыше 300 тыс. руб. Третьему лицу на внешний кошелек - подпадает под оба условия, применяется меньший порог - 100 тыс. руб. Свою криптовалюту между своими счетами внутри контура - без задержки при любой сумме. Отсрочка действует и когда депозитарий проводит операцию сам, и когда дает согласие на операцию клиента. В эти двое суток клиент вправе отказаться от перевода, а депозитарий обязан сразу уведомить его об условиях операции и о таком праве.

В случае нарушения требований к антифроду, депозитарий будет обязан возместить клиенту стоимость криптовалюты в рублях на дату операции в течение 30 дней после обращения, при этом у клиента должно быть постановление о возбуждении уголовного дела о хищении.

Исключения из антифрод-правил тоже есть. Охлаждение не коснется сделок депозитария с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями независимо от суммы. Физлица - квалифицированные инвесторы и нерезиденты (понятия "резидент" и "нерезидент" здесь в значениях закона о валютном регулировании и валютном контроле) обойдутся без заморозки, если выводят на внешний кошелек не больше 1 млн руб., а в иных случаях - не больше 3 млн руб.

Терминология

Согласно тексту проекта закона (п. 25 ст. 45), задержка в 48 часов не действует при переводе криптовалюты в адрес лиц, "осуществляющих обращение цифровых валют".

Определения таких лиц законопроект не дает, а сама формулировка встречается в тексте один раз. По замыслу авторов, задержка, видимо, не должна касаться переводов лицензированным участникам рынка, то есть лицам, организующим (а не осуществляющим) обращение криптовалют: организатору торговли, брокеру, доверительному управляющему, цифровому депозитарию и организации, осуществляющей обмен. Именно этот термин закон определяет и использует во всех остальных нормах. Осуществлять же обращение криптовалют, то есть совершать сделки, при которых криптовалюта переходит от одного обладателя к другому, может кто угодно, включая обычного гражданина. Буквально прочитанная норма может снимать антифрод-задержку с переводов любому получателю, который совершает сделки с криптовалютой.

Вывод на внешние кошельки

Вывод криптовалюты за пределы российской инфраструктуры законопроект регулирует отдельно.

Депозитарий исполнит такой перевод только в закрытом перечне случаев: клиент - физлицо, ознакомившееся с уведомлением о повышенных рисках и прошедшее тестирование; клиент - юрлицо-резидент, ознакомившееся с таким уведомлением; перевод связан с внешнеторговым договором; резидент сам организует обращение криптовалют; резидент - майнер или организатор майнинг-пула; перевод нужен для возврата ошибочно поступившей криптовалюты; а также в иных случаях, которые определит ЦБ.

Гражданам и компаниям, которые не являются майнерами, участниками ВЭД или организаторами обращения, поставлено дополнительное условие: вывести криптовалюту можно только на адрес, которым управляет иностранная организация, имеющая право хранить криптовалюту клиентов или вести учет прав на нее. То есть перевод возможен только на кастодиальные площадки с иностранной лицензией, а на некастодиальные кошельки закрыт, если ЦБ не решит иначе.

С майнеров, организаторов майнинг-пулов, участников ВЭД и организаторов обращения это условие ко второму чтению снято: в первом чтении оно распространялось на все случаи вывода, теперь эти участники смогут переводить криптовалюту и на некастодиальные кошельки. Розничным инвесторам такой маршрут остается закрыт.

Кроме того, ЦБ получит право устанавливать максимальную сумму вывода для граждан, компаний, майнеров и организаторов обращения.

Внесение внешней крипты в контур РФ

Зачисление криптовалюты с внешних кошельков на счета у российского депозитария законопроект ограничивает, но только для резидентов.

Физлицо-резидент сможет зачислить на свой счет криптовалюту, которая до этого не учитывалась на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, если зачисление не меняет обладателя, то есть если резидент заводит собственный актив. Квалифицированному инвестору доступна любая криптовалюта, остальным - только та, что допущена к публичному обращению на организованных торгах в РФ.

Отдельные основания предусмотрены для внешнеторговой деятельности и майнинга, в них условие о неизменности обладателя не действует. По внешнеторговому договору завести можно как криптовалюту, приобретенную для оплаты, так и полученную в качестве встречного предоставления от контрагента. По майнингу депонент должен намайнить криптовалюту сам, будучи майнером, участником или организатором майнинг-пула, сюда же отнесено вознаграждение за подтверждение записей в информационной системе и распределение криптовалюты между участниками пула. Иные случаи вправе установить ЦБ.

Если криптовалюта поступила, а ни одно из оснований не подходит, депозитарий уведомит клиента и вернет ее на адрес отправления, если ЦБ не установит иное.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г. С 1 июля 2027 г. заработает норма о том, что организацию обращения криптовалют ведут только лицензированные участники рынка, с 1 сентября 2027 г. - антифрод-режим с 48-часовым охлаждением.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 21 июля.