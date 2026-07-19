ВСУ 96 раз за сутки атаковали Белгородскую область, есть погибшие и пострадавшие

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 96 атаках ВСУ на регион за минувшие сутки, два человека погибли и девять пострадали.

"Противник восемь раз использовал артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах в воскресенье.

По его сведениям, расчетами ПВО и спецподразделениями сбиты и подавлены 173 беспилотника. Ударам подверглись 10 муниципальных округов и Белгород.

"В Белгородском и Грайворонском округах в результате подлых и целенаправленных ударов по гражданским погибли два мирных жителя", - сообщил Шуваев.

В Белгородском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, среди которых ребёнок. 16-летняя девушка госпитализирована в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести, добавил глава региона.