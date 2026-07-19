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Двое мужчин пострадали в результате ударов по Белгородской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников по Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщили в оперштабе региона в воскресенье.

В Белгородском округе в поселке Майский при взрыве БПЛА на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочные ранения. "По оценке медиков, состояние тяжелое. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

В селе Беломестное в результате атаки дрона на коммерческий объект мужчина получил акубаротравму. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар он отказался.

По данным оперштаба, в селе Отрадное при атаке дрона повреждены крыша частного дома. В поселке Октябрьский от взрыва FPV-дрона выбиты окна и посечен забор частного дома. Второй дрон нанес удар по автомобилю - транспортное средство повреждено. В селе Черемошное вследствие атаки FPV-дрона в частном доме разбиты окна.

В городе Шебекино при атаках дронов повреждены кабины двух грузовых автомобилей. Еще один FPV-дрон ударил по многоквартирному дому - повреждены окна и фасад.

Белгородская область
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