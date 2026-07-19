Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе в воскресенье будет продаваться по QR-кодам, разрешен отпуск в канистры, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Временно разрешаем заправку в канистры топливо марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Рассылку QR-кодов проводят с 22:35 по Москве субботы.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.