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Две женщины погибли на пляже Сахалина под колесами снегоболотохода

Задержан подозреваемый

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух женщин под колесами снегоболотохода на пляже на юге Сахалина в ночь на 18 июля, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области в понедельник.

По информации пресс-службы, трагедия произошла на берегу залива Мордвинова в районе села Охотское Корсаковского района.

"Водитель, управляя снегоболотоходом, не имеющим государственных регистрационных знаков, совершил наезд на двух женщин. Водитель с места происшествия скрылся, бросив транспортное средство. От полученных травм женщины в возрасте 42 и 58 лет скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как уточнили в пресс-службе, в тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 35-летний местный житель, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На юге Сахалина в минувшие выходные стояла жаркая погода, на морском побережье было много отдыхающих, которые в том числе приехали с ночевкой с палатками.

СКР Сахалин
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