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Военные РФ сообщили об ударах по ВСУ в районе Краматорска и Алексеево-Дружковки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" в течение суток улучшила позиции в зоне спецоперации, нанесла удары по украинским подразделениям в ДНР, в том числе в районе Краматорска и Алексеево-Дружковки, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николайполье, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства обороны.

По информации ведомства, в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла более 140 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и гаубицу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Краматорск ДНР ВСУ
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