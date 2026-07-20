Военные РФ сообщили об ударах по ВСУ в районе Краматорска и Алексеево-Дружковки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" в течение суток улучшила позиции в зоне спецоперации, нанесла удары по украинским подразделениям в ДНР, в том числе в районе Краматорска и Алексеево-Дружковки, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николайполье, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства обороны.

По информации ведомства, в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла более 140 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей и гаубицу.