Москва ждет участия в форуме "Цифровые решения" представителей более чем 100 стран

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ежегодный IT-форум "Цифровые решения" пройдет с 6 по 10 октября в Москве в национальном центре "Россия"; ожидается, что его посетят до 20 тысяч гостей, а участие в нем примут представители более 100 стран, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Российская IT-отрасль вышла на новый этап развития. От импортозамещения зарубежных решений мы перешли к формированию собственной технологической базы и разработке отечественных IT-продуктов с уникальным функционалом. Они не только отвечают внутренним потребностям рынка, но и обладают высокой конкурентоспособностью и экспортным потенциалом. Ключевой площадкой для демонстрации лучших IT-решений стал форум "Цифровые решения", который объединяет представителей бизнеса и государства для обмена лучшими практиками и подведения итогов ежегодной работы по развитию цифровых технологий", - сказал Григоренко.

Деловая программа форума предложит более 120 сессий и выступления более 700 спикеров. Темами для обсуждения станут цифровая инфраструктура, цифровые платформы, искусственный интеллект и облачные сервисы, кибербезопасность и программное обеспечение, образовательные платформы и развлекательные сервисы, а также реализация национального проекта "Экономика данных".

На полях форума будет работать выставка современных IT-решений от компаний-лидеров отрасли. "Для широкой аудитории запланированы мастер-классы по цифровой грамотности, IT-квесты, карьерные консультации, профориентационные тесты, игровые и лаунж-зоны", - говорится в сообщении.

"В этом году впервые в рамках форума "Цифровые решения" на площадке комплекса "Мечта" в Парке Горького пройдёт II Глобальный цифровой форум (ГЦФ) с участием более 700 иностранных делегаций из более чем 100 стран. В их состав войдут главы профильных министерств, представители IT-компаний и стартапов, научных и учебных организаций, IT-специалисты, журналисты и блогеры", - сообщили в аппарате вице-премьера.

В рамках ГЦФ запланированы экспертные сессии, семинары и мастер-классы, культурная программа и другие активности.

IT-форум "Цифровые решения" впервые прошел 12-15 ноября 2025 года в Москве в национальном центре "Россия", по данным организаторов, он привлек более 15 тысяч посетителей и стал самым масштабным отраслевым событием года.

Организатором форума выступает Минцифры при поддержке правительства, оператор проекта - АНО "Национальные приоритеты", оператор деловой программы форума - АНО "Цифровая экономика".