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Захарова заявила, что возможная встреча Лаврова с Рубио в Маниле прорабатывается

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Встреча министра иностранных дел Россия Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом Захарова заявила журналистам в понедельник.

Лавров посетит Филиппины 21-23 июля.

О готовности встретиться с главой МИД РФ "на полях" мероприятий в Маниле ранее заявил сам Рубио.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что в Кремле будут "только приветствовать" возможные контакты руководителей внешнеполитических ведомств России и США.

МИД РФ Мария Захарова Марко Рубио Сергей Лавров США
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