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Рубио готов встретиться с Лавровым и Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе.

"Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Как сообщала на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН.

США Марко Рубио Сергей Лавров КНР Ван И Филиппины АСЕАН
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