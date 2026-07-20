Поиск

В Кремле приветствуют идею контактов с США на уровне министров иностранных дел

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Кремль в последние дни не контактировал по своей линии с представителями США, будет приветствовать возможные контакты на уровне глав дипломатических ведомств двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока в последние дни каких-то контактов по нашей линии не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о его возможной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, Песков заметил: "По линии министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технические осуществляются, но, если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать".

Дмитрий Песков Марко Рубио Сергей Лавров США МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

Brent подорожала до $90,19 за баррель

 Brent подорожала до $90,19 за баррель

В Иране допускают переговоры с США после достижения стратегического преимущества

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июля

Рубио готов встретиться с Лавровым и Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

Визит Си Цзиньпина в США по-прежнему запланирован на сентябрь

ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

 ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

Рубио заявил, что Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта с Ираном

Трамп заявил, что Иран сильно пострадал от американских ударов

На судне у берегов Омана произошел пожар

 На судне у берегов Омана произошел пожар
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10625 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3231 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов