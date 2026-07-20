Один человек погиб и 10 ранены в Белгороде и округе из-за атак ВСУ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о массированных атаках ВСУ на Белгород и Белгородский округ, в результате которого есть погибший и пострадавшие.

"Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. (...) В результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте", - написал Шуваев в мессенджере Мах в понедельник.

Он отметил, что десять мужчин получили различные ранения. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода. "Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Принимаем все меры для их скорейшего выздоровления", - отметил врио губернатора.

Кроме того, различные повреждения получили фасады и остекление близлежащих зданий, три автобуса, 20 грузовых и восемь легковых автомобилей. В Белгородском округе в селе Ближняя Игуменка также посечены два автомобиля.

Информация о других последствиях уточняется.