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В белгородском поселке при взрыве беспилотника ранены двое

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области при взрыве беспилотника ранены двое, сообщил региональный оперштаб.

Мужчина мужчина получил осколочные ранения предплечья и бедра, женщина - осколочное ранение локтевого сустава, их везут в больницу в Белгороде. На месте атаки повреждены остекление многоквартирного дома и автомобиль.

При атаке второго дрона в поселке повреждены фасад и окна коммерческого объекта.

В Шебекине при ызрве FPV-дрона различные повреждения получили четыре машины. При ударе второго дрона повреждены окна многоквартирного дома.

В поселке Уразово Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по "КАМАЗу" и повредил кабину. Также посечены стекла легкового автомобиля.

В селе Севрюково Белгородского округа в результате атаки беспилотника загорелся прицеп грузового автомобиля, его потушили. Кроме того, посечены кузов легкового автомобиля и забор частного дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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