Белгородские власти сообщили о 153 атаках региона за сутки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 153 атаках ВСУ по территории региона за минувшие сутки, погибли 8 человек, ранены 77.

"Противник совершил семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев.

Силы ПВО и спецподразделения нейтрализовали 183 беспилотника.

Ударам подверглись 13 муниципалитетов, в том числе Белгород. В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых ребенок.

"Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля. (...) Кроме того, стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона 11 июля в Белгородском округе", - написал Шуваев.

В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, в том числе несовершеннолетний. Среди пострадавших есть тяжелораненые.

По данным оперштаба, за минувшие сутки от воздушных атак ВСУ последствия зафиксированы в 101 населенном пункте региона. Повреждено 26 частных жилых домов, один из которых уничтожен огнем, и 10 многоквартирных домов, 128 легковых и грузовых автомобилей, 7 из которых сгорели, 7 автобусов, одна единица сельхозтехники.

Также повреждены 9 предприятий, 10 коммерческих и 7 социальных объектов, здание и административное здание, 2 инфраструктурных объекта, 2 ЛЭП, храм, остановочный комплекс, гараж, надворные и хозпостройки.