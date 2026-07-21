Минтранс запретил стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировало приказы Министерства транспорта о внесении изменений в обязательные постановления морских портов Азов и Кавказ. Документы размещены на официальном портале правовой информации.

Корректировки касаются условий стоянки судов на подходах к морским портам Азов и Кавказ. В обязательные постановления внесены пункты, запрещающие на подходах к портам якорную стоянку судов в местах с не организованной Вооруженными силами России противовоздушной обороной.

Также запрещается плавание судов с неисправными средствами связи.

В приказе по морпорту Азов уточняется, что к его подходам не относятся акватории и подходы к портам Таганрог и Ейск. В документе по морскому порту Кавказ уточняется, что к его подходам не относится акватория порта Темрюк.

В документах также указаны координаты подходов к двум морским портам.

Приказы вступают в силу по истечении десяти дней после дня опубликования.