В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с убытками компании Wildberries и ее продавцов в результате ударов по складам маркетплейса.

"Что касается упомянутой вами компании, действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого бизнеса", - сказал он журналистам.

В ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА пострадали два логистических объекта Wildberries – в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.