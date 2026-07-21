Поиск

МИД РФ выразил протест послу Молдавии

МИД РФ выразил протест послу Молдавии
Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Послу Молдавии в России Лилиану Дарию заявлен решительный протест в связи инцидентами с сотрудниками и автотранспортом российского посольства в этой стране, сообщили в МИД РФ.

"21 июля в МИД России был вызван Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий. Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом Посольства России в Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

Послу было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на зеркальные ответные меры, отметили на Смоленской площади.

"Так, 19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержания. Просьба посольства России к МИД Молдавии направить на место представителя ведомства для прояснения ситуации была проигнорирована", - напомнили в МИД РФ.

В министерстве добавили, что "другой инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июля на погранпереходе "Леушены" при выезде сотрудников российского посольства из Молдавии для доставки служебного груза в Россию".

"Послу Молдавии в Москве Л.Дарию было указано на грубое нарушение основополагающих положений Венской конвенции 1961 года, согласно которым государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства, обеспечивать его сотрудникам свободу передвижения по его территории, разрешать и охранять свободные сношения представительства для всех официальных целей", - указали на Смоленской площади.

МИД РФ Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ выразил протест послу Молдавии

 МИД РФ выразил протест послу Молдавии

Дума ввела судебный механизм блокировки возвращения иностранного бизнеса в Россию

Минтранс запретил стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ

Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

 Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

Минобороны РФ сообщило об ударах по резервуарам с ГСМ в Черниговской области

Закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года принят Госдумой

Песков отрицает использование складов WB для поставок товаров российской армии

В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

 В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3250 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10652 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов