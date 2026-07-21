МИД РФ выразил протест послу Молдавии

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Послу Молдавии в России Лилиану Дарию заявлен решительный протест в связи инцидентами с сотрудниками и автотранспортом российского посольства в этой стране, сообщили в МИД РФ.

"21 июля в МИД России был вызван Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий. Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом Посольства России в Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

Послу было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на зеркальные ответные меры, отметили на Смоленской площади.

"Так, 19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержания. Просьба посольства России к МИД Молдавии направить на место представителя ведомства для прояснения ситуации была проигнорирована", - напомнили в МИД РФ.

В министерстве добавили, что "другой инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июля на погранпереходе "Леушены" при выезде сотрудников российского посольства из Молдавии для доставки служебного груза в Россию".

"Послу Молдавии в Москве Л.Дарию было указано на грубое нарушение основополагающих положений Венской конвенции 1961 года, согласно которым государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства, обеспечивать его сотрудникам свободу передвижения по его территории, разрешать и охранять свободные сношения представительства для всех официальных целей", - указали на Смоленской площади.