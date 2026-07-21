Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал Госуслуг о подписании кредитного договора.

Документ (№1068268-8) внесла в парламент группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ноябре 2025 года.

Кредитор при подписании заемщиком индивидуальных условий договора должен проинформировать его о факте подписания, процентной ставке на дату подписания, сумме кредита или лимите кредитования и сроке возврата. Эти сведения кредитор передает в квалифицированное бюро кредитных историй (КБКИ), а бюро направляет их в личный кабинет гражданина на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи. Уведомление должно быть отправлено незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора.

Если сумма кредита или лимит кредитования превышают 50 тыс. рублей, в уведомление также включается информация о праве отказаться от получения кредита и контакты кредитора для такого отказа. Этот порог соответствует сумме, начиная с которой по закону о "кредитном антифроде" действует отсрочка передачи денег заемщику и право отказаться от кредита.

Процентная ставка вносится в кредитную историю заемщика, но закрывается от других участников рынка.

Для реализации механизма кредитор обязан заключить договор об оказании информационных услуг с одним из квалифицированных бюро. Плату за уведомление с заемщика взимать нельзя, а участие КБКИ в системе межведомственного электронного взаимодействия и их взаимодействие с Госуслугами будут безвозмездными.

Квалифицированные бюро должны наладить взаимодействие своих систем с Госуслугами и системой межведомственного электронного взаимодействия не позднее 1 июня 2027 г., а сам закон вступит в силу 1 октября 2027 г.