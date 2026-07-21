Поиск

Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал Госуслуг о подписании кредитного договора.

Документ (№1068268-8) внесла в парламент группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ноябре 2025 года.

Кредитор при подписании заемщиком индивидуальных условий договора должен проинформировать его о факте подписания, процентной ставке на дату подписания, сумме кредита или лимите кредитования и сроке возврата. Эти сведения кредитор передает в квалифицированное бюро кредитных историй (КБКИ), а бюро направляет их в личный кабинет гражданина на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи. Уведомление должно быть отправлено незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора.

В РоссииПутин подписал закон о защите от кибермошенниковЧитать подробнее

Если сумма кредита или лимит кредитования превышают 50 тыс. рублей, в уведомление также включается информация о праве отказаться от получения кредита и контакты кредитора для такого отказа. Этот порог соответствует сумме, начиная с которой по закону о "кредитном антифроде" действует отсрочка передачи денег заемщику и право отказаться от кредита.

Процентная ставка вносится в кредитную историю заемщика, но закрывается от других участников рынка.

Для реализации механизма кредитор обязан заключить договор об оказании информационных услуг с одним из квалифицированных бюро. Плату за уведомление с заемщика взимать нельзя, а участие КБКИ в системе межведомственного электронного взаимодействия и их взаимодействие с Госуслугами будут безвозмездными.

Квалифицированные бюро должны наладить взаимодействие своих систем с Госуслугами и системой межведомственного электронного взаимодействия не позднее 1 июня 2027 г., а сам закон вступит в силу 1 октября 2027 г.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс запретил стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ

Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

 Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

Минобороны РФ сообщило об ударах по резервуарам с ГСМ в Черниговской области

Закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года принят Госдумой

Песков отрицает использование складов WB для поставок товаров российской армии

В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

 В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

ВС запретил в РФ хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY"

В России сменился лидер рейтинга переработчиков молока

ФАС завела 15 дел против нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов

 ФАС завела 15 дел против нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"

 ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10652 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3248 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов