Дума ввела судебный механизм блокировки возвращения иностранного бизнеса в Россию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 1206580-8, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после февраля 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний.

Такие поправки к закону "Об иностранных инвестициях" были включены на этапе подготовки ко второму чтению в законопроект, который изначально регулировал сроки выхода из иностранных реестров юридических лиц для компаний, переезжающих в российские специальные административные районы (САР).

Идею о введении ограничений на возврат в капитал российских компаний бывших иностранных инвесторов депутаты начали обсуждать год назад. Связано это было с тем, что в ряде случаев иностранные инвесторы продавали компании с условием возможности обратного выкупа у российских приобретателей на заранее оговоренных условиях.

Согласно документу, право на отказ от исполнения опциона российская сторона сможет реализовать исключительно через суд. Рассматривать такие вопросы будет Арбитражный суд Московской области. Инициировать судебное разбирательство сможет как приобретатель актива, так и профильное для предприятия министерство. Последнему для этого потребуется разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а действующему владельцу бизнеса - позиции от упомянутой правкомиссии и профильного ведомства.

Требование можно будет заявить независимо от того, обращался ли иностранный инвестор за реализацией выкупа.

Новые правила предлагается распространить исключительно на сделки, совершенные после 22 февраля 2022 года инвесторами, связанными с недружественными государствами, подконтрольными им иностранными инвесторами независимо от места их регистрации, а также российскими юрлицами под контролем таких инвесторов.

Для применения судебного механизма прекращения права на обратный выкуп актива должны быть выполнены, как минимум, по одному условию из двух групп требований, говорится в документе.

Первая группа касается поведения иностранного инвестора после этой даты. Для ее выполнения достаточно соблюдения одного из перечисленных в новой норме условий, среди которых упоминаются публичная поддержка недружественных действий в отношении России, российских граждан и компаний; совершение действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России; или действий, связанных "с финансированием терроризма, экстремистской деятельности и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения"; публичные заявления о прекращении или приостановке деятельности в России; ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе вытекающих из корпоративных и иных аналогичных договоров и т.д.

Вторая группа требований касается финансовых параметров обратного выкупа или экономических последствий выхода иностранного инвестора из бизнеса. Среди них следующие условия: договор предусматривает обратный выкуп по цене, отклоняющейся от рыночной на 25% и более, либо приобретатель вложил в актив дополнительные инвестиции или совершил другие действия, без которых деятельность компании могла бы приостановиться, существенно сократиться или прекратиться.

Инвестор в течение года со дня вступления в силу решения о прекращении права на обратный выкуп сможет потребовать от приобретателя компенсацию. Суд вправе уменьшить ее размер, приняв во внимание характер действий иностранного инвестора, размера вызванных им убытков и объема вложений приобретателя в актив, а также полностью отказать в выплате в случае привлечения к ответственности инвестора или его бывших директоров за финансирование терроризма и/или экстремистской деятельности.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.