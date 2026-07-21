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Песков отрицает использование складов WB для поставок товаров российской армии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявления Киева о том, что склады WB используются для поставок товаров для российской армии.

"Это не так", - сказал он.

"Киевский режим продолжает наносить удары по мирным целям, и в этом террористическая сущность киевского режима", - заявил Песков.

В ночь на 18 июля в результате атак БПЛА пострадали два логистических объекта Wildberries – в Котовске и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали. В Электростали пострадали 30 человек.

Дмитрий Песков Wildberries Электросталь Котовск
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