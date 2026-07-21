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МВД задержало группу мошенников, подозреваемых в 38 дистанционных хищениях

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали девять участников межрегиональной преступной группы, подозреваемой в совершении 38 дистанционных мошенничеств в отношении юридических лиц на территории 10 субъектов РФ.

"Сообщники создали разветвленную криминальную сеть с действующим за рубежом кол-центром. Через него велись телефонные переговоры с потерпевшими и координировалась преступная деятельность", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержания провели на территории Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей, а также в ДНР.

По данным МВД, злоумышленники находили в интернете организации, занимавшиеся продажами различного оборудования. От имени разнообразных фирм и государственных структур заключали договоры купли-продажи на условиях постоплаты. С использованием поддельных документов они получали товар и перевозили его на заранее арендованные склады для последующего сбыта.

"По местам проживания фигурантов проведены обыски. Изъяты средства связи, банковские карты, поддельные печати, персональные компьютеры, а также часть похищенного имущества. Также в складских помещениях, арендуемых злоумышленниками, полицейские обнаружили похищенный товар на общую сумму более 100 млн рублей", - сказала Волк.

Она отметила, что в настоящее время ведется работа по возврату собственникам похищенного имущества, продолжаются мероприятия по установлению иных потерпевших, соучастников, а также по выявлению всех эпизодов преступной деятельности группы.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Фигуранты заключены под стражу.

Ирина Волк МВД РФ
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