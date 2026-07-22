Четыре человека пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Кузбассе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом накануне вечером на 320-м километре дороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области в среду.

"Предварительно установлено, что 23-летний водитель грузового автомобиля Hino FS не выбрал безопасный интервал и совершил наезд на рейсовый автобус, остановившийся для посадки пассажиров. В момент аварии в салоне общественного транспорта находилось около 50 пассажиров", - говорится в сообщении.

Четверым пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.

Сотрудники полиции составили протокол по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).