Минобороны РФ заявило об ударе по логистическому центру в Одессе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар по логистическому центру "Новая Почта" в Одессе и целям в Одесском порту, заявило Минобороны РФ в среду.

"В городе Одесса поражен логистический центр "Новой Почты", используемый для хранения грузов военного назначения, и в населенном пункте Ковалевка - батарея берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там отмечается, что в Одесском порту поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами.

Минобороны РФ заявило, что поражены два судна на переходе морем.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области", - говорится в заявлении Минобороны РФ.



