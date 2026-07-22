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Четыре жителя Запорожской области ранены в ходе украинских ударов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Четыре жителя Запорожской области получили ранения за сутки в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"За прошедшие сутки в результате террористических атак на Запорожскую область пострадали четыре человека", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, два человека пострадали в Каменке-Днепровской вследствие удара по зданию аптеки. Еще два человека получил ранения в Бердянском округе и в селе Радивоновка.

Запорожская область ВСУ Евгений Балицкий
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