В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на сентябрьских выборах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России объявили о старте приема заявок о голосовании на дому на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

Как сообщил Центризбирком в своем канале в Мах, возможность проголосовать дома есть у избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, по необходимости ухода за тяжелобольным и иным уважительным причинам.

Подать заявление о голосовании на дому можно на портале Госуслуг через личный кабинет либо в участковую избирательную комиссию по месту жительства (можно сообщить по телефону) лично или попросить кого-то другого.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.