Сочи продолжает работать как курорт после атаки безэкипажных катеров

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сочи продолжает работу как курорт после атаки безэкипажных катеров (БЭК) на набережную, власти занимаются устранением последствий, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Нет никаких повреждений, которые привели бы к остановке как бы работы самого Сочи, предприятий и в целом бизнеса. Конечно, есть угрозы, но угрозы сегодня мы преодолеваем, и Сочи продолжает работать как курорт", - ответил Кондратьев на соответствующий вопрос "Интерфакса" в четверг.

Он подчеркнул, что "максимально быстро все будет восстанавливаться". "Максимально быстро устраняем последствия", - сказал Кондратьев.

Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы.

В настоящее время пляжи от "Маяка" до "Приморского" временно закрыты для посещения. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий, сообщил ранее мэр города Андрей Прошунин.