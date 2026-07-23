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Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь над Россией 223 БПЛА

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 20:00 московского времени 22 июля до 8 утра 23 июля нейтрализовали 223 беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны страны.

БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, московским регионом, Крымом, Татарстаном и над Азовским морем.

ПВО Минобороны
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