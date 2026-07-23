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"Газпром" нашел покупателя на долю в базе отдыха в Туапсинском районе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" нашло покупателя на долю в базе отдыха "Голубая бухта" в Туапсинском районе Краснодарского края. Как сообщается в протоколе торгов ЭТП ГПБ, при начальной цене 81,74 млн рублей лот ушел за 85,827 млн рублей.

"По результатам подведения итогов было принято решение признать процедуру состоявшейся, определить лучшей заявку ООО Фирма "Феррум", предложившего цену договора 85,827 млн рублей с учетом НДС и заключить с ним договор", - отмечается в документе. В торгах также принимало участие ООО "Кубрента".

База отдыха "Голубая бухта" была построена для организации отдыха сотрудников "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2002 году. Объекты недвижимого имущества находятся в общедолевой собственности ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" и ООО "Уралгазинвест" (сейчас единственный участник - Евгений Глазырин). В составе базы 13 коттеджей, доля "трансгаза" в которых варьируется от миноритарной до контрольной. База размещена на земельном участке площадью 28 тыс. кв. м. Участок имеет категорию "земли населенных пунктов", условный вид разрешенного использования "гостиничное обслуживание".

В последнее время группа "Газпром" выставила на продажу большое количество объектов недвижимости и других непрофильных активов. Ход исполнения программы отчуждения непрофильных активов находится на контроле совета директоров концерна; менеджмент отчитывается о её исполнении раз в квартал. Повышение стоимости заемного финансирования на российском финансовом рынке снизило активность потенциальных покупателей объектов.

Газпром Краснодарский край
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