СКР завел дело о теракте после ударов ВСУ по гражданским объектам в Ленобласти

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Дело о террористическом акте возбуждено в связи с атакой украинских беспилотников по гражданским объектам в Ленинградской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в Ленинградской области, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По данным следствия, в ночь на 24 июля "вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам Ленинградской области, в том числе по логистическому центру, расположенному во Всеволожском районе".

"В результате атаки пострадали мирные граждане, их количество уточняется", - сказала Петренко.

Она отметила, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, "по обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы".

Ранее в пятницу в пресс-службе Wildberries сообщили о приостановке работы логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба находятся в Петербурге).

Перед этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о ликвидации 50 БПЛА над регионом.