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Административное здание логоцентра под Тверью загорелось при отражении атаки БПЛА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор, сообщил глава региона Виталий Королев.

Силами пожарных регионального управления МЧС огонь полностью ликвидирован. На месте работают оперативные службы, написал он в мессенджере Мах.

Пострадавших среди населения и сотрудников предприятия нет.

Проводятся мероприятия для дальнейшего обеспечения безопасности объекта.

Тверь Виталий Королев
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