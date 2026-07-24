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Сенаторы одобрили закон о патентной охране новых технических решений

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о правовом режиме программируемых средств как объектов патентного права.

Этот законопроект в парламент внесли спикер СФ Валентина Матвиенко, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Изменения вносятся в Гражданский кодекс, они вступят в силу с января 2027 года.

Закон распространяет патентную охрану на новые технические решения за счет использования их в программируемом средстве, что может быть использовано в различных сферах жизнеобеспечения. В настоящее время регистрируются и охраняются только такие изобретения, которые связаны с изменением объектов реального мира техническими способами, а именно продукты и способы, и не охраняются программные алгоритмы решения прикладных задач, таких как добыча нефти, регулирование дорожного движения и другие, что актуально практически в любой материальной области - химии, металлургии, электроники, транспорта, спорта и развлечений, сельском хозяйстве, говорится в пояснительной записке. Названные решения для целей регистрации требуют в настоящее время описания такими формулировками как "работающее на процессоре", "размещающееся в памяти компьютера", что приводит к сложностям в составлении заявок, удорожанию их оформления для программистов. Закон позволит более быстро и понятно формировать заявку и увеличит патентную активность авторов.

Кроме того, перечень новшеств, регистрируемых в качестве изобретений, дополняется белковыми и генетическими конструкциями, что связано с активной интеграцией компьютерных технологий с биотехнологией, отмечается в пояснительной.

Закон вводит регулирование и в части микропроцессорных устройств ("софта"), что используется для решения самых разных задач. От такого программного обеспечения зависит функционирование многих устройств. Закон позволит включать в качестве полезной модели "блочно-модульную", функциональную "софт-часть". В такой вид охраняемых объектов может попасть и функциональная нейросеть, системы машинного обучения на определенном наборе данных, именуемые "искусственным интеллектом".

Еще одним новшеством закона является патентование в качестве промышленного образца элементов так называемого "динамического дизайна", "цифрового дизайна", интерфейса компьютерных программ, в том числе компьютерных игр, которые не предусмотрены Гражданским кодексом.

Закон позволит увеличить имущественную составляющую организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, за счет включения в нематериальные активы названных объектов, повысит патентную активность авторов, а также оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Совет Федерации Гражданский кодекс Валентина Матвиенко Сергей Кабышев Лилия Гумерова
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