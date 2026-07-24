Лавров заявил, что РФ добьется своих целей с Украиной при любых обстоятельствах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Игорь Егоров/Sputnik/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Москва предпочитает политический путь урегулирования на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если посмотреть поглубже, (президент Франции Эммануэль) Макрон публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, "Америка опять с нами". А исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины (Андрей) Сибига сказал: "Мы похоронили анкориджские договоренности", - сказал Лавров журналистам.

"Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать? Конечно, мы не раз говорили, что мы предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах", - подчеркнул он.