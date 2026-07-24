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Куренков заявил о возрастании риска и масштаба ЧС трансграничного характера

Куренков заявил о возрастании риска и масштаба ЧС трансграничного характера
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Риск и масштаб чрезвычайных ситуаций трансграничного характера за последнее время сильно возросли, заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Индии.

"Наша совместная работа проводится на фоне постоянного роста рисков масштабных природных и техногенных катастроф. За последнее время значительно возрастают масштаб и опасность чрезвычайных ситуаций трансграничного характера", - сказал он.

Совещание проходит в Нью-Дели. Главы делегаций чрезвычайных ведомств стран БРИКС, в частности, России, Индии, Бразилии, Китая, Египта, Эфиопии, Индонезии, Ирана, Саудовской Аравии, ЮАР, ОАЭ обсудили вопросы международного партнерства в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Среди важных аспектов совместной работы глава МЧС России назвал обмен информацией о чрезвычайных ситуациях, раннее предупреждение и мониторинг стихийных бедствий, практические мероприятия по обмену опытом и лучшими наработками.

Кроме того, на совещании были упомянуты так называемые интеллектуальные продукты, которые направлены на совместное применение странами БРИКС. "Широкий спектр указанных продуктов - от сборника моделей финансирования деятельности по снижению риска бедствий до технического исследования систем раннего предупреждения об опасных явлениях - указывает на значительный потенциал развития сотрудничества между профильными ведомствами наших стран. Со своей стороны, МЧС России выступает за последовательное расширение взаимодействия как в формате диалога, так и в рамках практических мероприятий", - сказал Куренков.

По итогам обсуждений подготовлено совместное заявление глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС.

Александр Куренков МЧС России
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