Поиск

Закон о расширении оснований для выдворения иностранцев из РФ одобрен Совфедом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о расширении перечня правонарушений, за совершение которых иностранные граждане помимо штрафа будут подлежать выдворению из РФ.

Число соответствующих статей КоАП закон увеличивает более чем вдвое, до 45.

Так, выдворение будет грозить иностранцам за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. В настоящее время за это предусмотрен только штраф для граждан от одной до трех тысяч рублей.

Кроме того, выдворение вводится за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране государственной границы. Действующая норма предполагает штраф от пяти до семи тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Также закон предусматривает выдворение за правонарушения, посягающие на права граждан (нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании; принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке); правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

К таким правонарушениям, например, относятся мелкое хулиганство; организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка; пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами; возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан; призывы к введению/продлению политических/экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ или российских юридических лиц; производство и распространение экстремистских материалов; несоблюдение обязанностей и правил, установленных законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, а равно участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании либо вовлечение в участие в них несовершеннолетних.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кирове жертвами ракетного удара стали шесть человек

Минэнерго отметило стабилизацию ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов

Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

 Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

Совфед одобрил ограничения для скрывающихся от наказания осужденных релокантов

 Совфед одобрил ограничения для скрывающихся от наказания осужденных релокантов

Лавров заявил, что РФ добьется своих целей с Украиной при любых обстоятельствах

 Лавров заявил, что РФ добьется своих целей с Украиной при любых обстоятельствах

Куренков заявил о возрастании риска и масштаба ЧС трансграничного характера

 Куренков заявил о возрастании риска и масштаба ЧС трансграничного характера

Россельхознадзор с 27 июля ограничивает поставки молочной продукции из Армении

 Россельхознадзор с 27 июля ограничивает поставки молочной продукции из Армении

Часть товаров и площадей после атаки на склады Wildberries в Петербурге и Симферополе удалось сохранить

 Часть товаров и площадей после атаки на склады Wildberries в Петербурге и Симферополе удалось сохранить

Власти сообщили о ракетном ударе по предприятию в Кирове
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10721 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3312 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов