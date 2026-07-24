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Сенаторы одобрили введение административной ответственности для маркетплейсов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об ответственности за неисполнение требований при использовании посреднической цифровой платформы.

В частности, он устанавливает административную ответственность для оператора посреднической цифровой платформы за неуведомление партнеров об одностороннем порядке изменения договора, в том числе договорв с пунктом выдачи товаров (ПВЗ) и за снижение цены товара за счет продавца, несмотря на его отказ.

Кроме того, вводится ответственность для операторов за неисполнение обязанности по проверке достоверности информации в карточке товара; за неисполнение обязанности по обеспечению партнеру технической возможности размещения информации; за ограничение или прекращение размещения карточки товара с нарушением требований и (или) неисполнение обязанности по отмене мер по ограничению или прекращению размещения карточки товара; за нарушение порядка и условий снижения цены предлагаемых партнером товаров за его счет.

Предусматривается ответственность за применение в отношении партнера мер по ограничению доступа к личному кабинету, прекращению размещения карточки товара, снижению рейтинга, изменению положения карточки товара в поисковой выдаче или иное ущемление его интересов в случае отсутствия согласия такого партнера на снижение цены предлагаемых им товаров за его счет; за нарушение требований к поисковой выдаче.

Также устанавливается ответственность за нарушение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров; за нарушение СРО-оценщиков и ее должностными лицами требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов.

В качестве мер ответственности авторами законодательной инициативы предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере до 80 тысяч рублей, а в отношении юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Совет Федерации
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