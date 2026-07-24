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Крашенинников считает правильным проводить выборы в сентябре

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников поддерживает применяемый сейчас график проведения выборных кампаний - в сентябре.

"Закрывающаяся сессия Госдумы была окрашена, в том числе в цвет предвыборный. Очень хорошо, что мы именно в сентябре выборы проводим", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, когда выборы проводились в декабре, то, практически, вся осенняя сессия была именно окрашена этим, предвыборным, цветом, когда "все говорят только про выборы, повестка, не повестка, неважно, о чем предмет закона, но говорят только вот, чтобы показаться, чтобы снять себя и так далее".

Павел Крашенинников Госдума
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