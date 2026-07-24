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На Урале владелец майнинг-фирмы получил условный срок за ущерб РЖД

Суд обязал его выплатить компенсацию железнодорожникам и изъял у него сетевое оборудование и смартфон

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Режевский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном потреблении электроэнергии при промышленной добыче криптовалюты, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Суд установил, что предприниматель Гигик Гурджанян арендовал помещения на территории Трансэнерго - филиала ОАО РЖД, где разместил майнинговую ферму из 79 ASIC-майнеров. Для работы оборудования была организована система промышленной вентиляции, а общая потребляемая мощность достигала 279 кВт.

"Чтобы снизить расходы на электроэнергию, в счетчики было встроено устройство дистанционного управления. Оно позволяло через смартфон занижать объем учитываемого потребления, не останавливая работу майнингового оборудования. Размер ущерба превысил 8,5 млн рублей. Исковые требования РЖД составили 5,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал Гурджаняна виновным по п. "б" ч.2 ст.165 УК (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана в особо крупном размере). Подсудимый признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием. Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и пять месяцев.

Имущественный иск суд удовлетворил частично. С учетом ранее выплаченных 800 тысяч рублей, осужденный обязан возместить ОАО "РЖД" 4 774 000 рублей.

В доход государства обращено оборудование, использовавшееся при совершении преступления, включая сетевое оборудование, приборы учета электроэнергии и смартфон, с которого управляли устройством, влиявшим на работу счетчика.

РЖД Урал Свердловская область Гигик Гурджанян Трансэнерго Режевский городской суд
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