Лжеинвесторов задержали за хищение 25 млн рублей под видом вкладов в кофе-бизнес

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Московской области и Петербурге задержали трех лжеинвесторов, подозреваемых в хищении 25 млн рублей под видом приема вкладов в кофе-бизнес, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Злоумышленники разработали преступную схему, направленную на хищение денежных средств граждан путем обмана под предлогом инвестирования в коммерческую деятельность фирмы по производству и обжарке кофе, - рассказала она. - От имени юридического лица подозреваемые заключали с желающими договоры займа, которые предусматривали выплату процентов".

"При этом исполнять взятые на себя обязательства они не собирались", - считает следствие.

Потерпевшими признаны 13 человек. Возбуждено 13 уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).