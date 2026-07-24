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ВС РФ 18-24 июля нанесли массированный и 18 групповых ударов по целям на Украине

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в течение текущей недели нанесли массированный и 18 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины, сообщает министерство обороны РФ.

"С 18 по 24 июля Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

В результате этих ударов "поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный", "Измаил" и "Николаев", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов", говорится в сводке.

Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, информирует Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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