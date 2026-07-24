Дальность полета "укороченного" МС-21 превысит 5 тысяч километров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Дальность полета "укороченной" версии самолета МС-21 - МС-21-210 - как ожидается, превысит 5 тысяч км, сообщил президенту Владимиру Путину глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Так он ответил на соответствующий вопрос Путина, когда они осматривали Иркутский авиазавод.

"Не менее 5 тысяч", - сказал Чемезов.

"Должна быть больше", - заявил на это президент.

"Будем работать", - ответил ему глава "Ростеха".

Гендиректор Иркутского завода Андрей Сойнов напомнил, что пока МС-21-210 находится на этапе опытно-конструкторских работ: заключен соответствующий госконтракт, выделены деньги (из федерального бюджета - ИФ). Первый испытательный полет машины намечен на 2028 год. На вопрос президента, сколько пассажиров сможет перевозить самолет, Сойнов сообщил - "порядка 140".

В конце мая Минпромторг и ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" Ростеха) заключили контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию укороченной версии МС-21. Результаты станут основой для создания МС-21-210 - модели уменьшенной размерности и увеличенной дальности по сравнению с МС-21-310 (базовая версия лайнера - ИФ), а также для улучшения летно-технических характеристик МС-21 "за счет снижения массы конструкции пилона маршевой силовой установки и бортовой кабельной сети", говорилось в материалах на сайте госзакупок.

Работы требуется выполнить до конца 2028 года, на финальном этапе предполагается постройка и подготовка к первому полету опытного образца МС-21-210. Стоимость контракта - 19,7 млрд рублей.

Базовой версией семейства самолетов МС-21 является МС-21-310. Изначально лайнер создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих. Сообщалось, что "русифицированный" МС-21-310 получился тяжелее, чем предполагалось, что не позволяет обеспечить заявленную ранее дальность полета (5100 км). По данным сайта разработчика, в двуклассной компоновке на 175 человек самолет сможет преодолевать расстояние до 3830 км.

Решением проблемы может стать выпуск версии с укороченным на одну секцию фюзеляжем, заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров. Укороченный МС-21-210 будет вмещать ориентировочно до 160-170 пассажиров, сообщал ранее Чемезов. Завершение сертификационных полетов и старт серийного выпуска МС-21-310 запланированы на 2027 год, заявлял он же.