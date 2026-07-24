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Житель Шебекина ранен в результате атаки FPV-дрон на автомобиль

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В результате новых ударов по Белгородской области есть пострадавший, сообщил оперативный штаб региона.

"В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина повреждена, также посечен ещё один автомобиль", - говорится в сообщении.

Еще один дрон атаковал в городе "Газель", она горела, сотрудники МЧС ее потушили. Кроме того, повреждено остекление социального объекта.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа из-за взрыва дрона получил повреждения автомобиль. В хуторе Ржавец FPV-дрон ударил по стоянке предприятия - разбиты стекла и повреждены кузова двух автомобилей. В селе Новая Таволжанка дрон взорвался возле частного дома - там посекло крышу и забор.

В селе Николаевка Белгородского округа от взрыва дрона посечены автомобиль и забор частного дома.

В селе Сабынино Яковлевского округа в результате атаки беспилотника повреждены окна и кровля частного дома.

В поселке Быценков Краснояружского округа при атаке FPV-дрона загорелась крыша частного дома, ее потушили.

В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона в частном доме произошло возгорание крыши, а также были повреждены забор и газовая труба.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Белгородская область Новая Таволжанка Белгородский округ
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