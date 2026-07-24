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Житель Белгорода ранен в результате взрыва БПЛА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение головы в результате взрыва беспилотника, сообщил областной оперштаб. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

На месте взрыва повреждены фасад частного дома и два легковых автомобиля.

В поселке Дубовое Белгородского округа от детонации беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта.

В Шебекинском у села Графовка дрон повредил два грузовика. В поселке Поляна в результате удара дрона повреждена кабина грузовой машины. В Шебекине при взрыве FPV-дрона посекло кузова и стекла двух машин. Второй дрон атаковал социальный объект и повредил кровлю и фасад здания.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал "КАМАЗ", машина повреждена. В селе Илек-Пеньковка дрон пробил крышу частного дома.

Белгород Графовка Белгородский округ Красная Яруга Белгородская область Шебекино
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