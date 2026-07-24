В Белгородском округе в результате удара БПЛА ранен тракторист

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Белгородском округе близ села Веселая Лопань в результате атаки беспилотника тяжело ранен тракторист, сообщил областной оперштаб.

Бойцы подразделения "БАРС-Белгород" доставили его в Октябрьску районную больницу в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени. Позднее его перевезут в областную клиническую больницу.



Трактор поврежден.