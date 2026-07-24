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В Белгородском округе в результате удара БПЛА ранен тракторист

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Белгородском округе близ села Веселая Лопань в результате атаки беспилотника тяжело ранен тракторист, сообщил областной оперштаб.

Бойцы подразделения "БАРС-Белгород" доставили его в Октябрьску районную больницу в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени. Позднее его перевезут в областную клиническую больницу.

Трактор поврежден.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородский округ Веселая Лопань БАРС-Белгород Белгородская область
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