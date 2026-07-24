РСТ отметил значительный рост спроса на путешествия в Таджикистан

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - У российских туристов растет спрос на поездки в Таджикистан: чаще всего они комбинируют путешествие с Узбекистаном, чтобы познакомиться с культурой и природой обеих стран, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Таджикистан не относится к раскрученным направлениям, но повысить спрос помогают комбинированные маршруты с Узбекистаном, иногда добавляют третью страну - Кыргызстан. Но есть программы, полностью посвященные только Таджикистану. Большинство перелетов идет через Москву, прямые рейсы выполняют "Уральские авиалинии", Utair и национальный перевозчик Таджикистана Somon Air. Средняя стоимость билета Москва - Душанбе и обратно - от 25 тысяч рублей", - рассказала директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.

Как отметила эксперт, основной запрос от туристов - сочетание культурных и природных достопримечательностей.

"Основной туристический сезон в Таджикистане длится с мая по октябрь, но мы ожидаем рост спроса к осени, так как это время лучшее для посещение соседнего Узбекистана, входящего в топ-5 наших самых популярных выездных направлений. А туристы, как правило, хотят посмотреть обе страны за одну поездку", - пояснила Домостроева.

Рост объемов на направлении эксперт объясняет, среди прочего, тем, что власти Таджикистана взяли курс на развитие туризма и поставили амбициозную задачу - принять более 2 млн иностранных гостей по итогам 2026 года.

Как отметил коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус, Таджикистан - нишевое, но заметно набирающее обороты направление активного и приключенческого туризма. В 2022-2023 годах продажи были небольшими, однако уже к 2025 году интерес к направлению стал стабильно расти - с 2024 по 2025 годы объем продаж туров увеличился вдвое.

"Наибольшей популярностью у туристов пользуется Памирский тракт и Ваханский коридор: классический восьмидневный маршрут из Душанбе в киргизский Ош через Памирское шоссе. Второй по популярности блок - треккинг в Фанских горах с их бирюзовыми озерами. Замыкают тройку комбинированные программы Таджикистан плюс Узбекистан", - рассказал он.

Из минусов направления туроператоры отметили более дорогие, чем в соседний Узбекистан, авиабилеты, а также недостаточно развитую туристическую инфраструктуру.